Inca o victorie pentru Kids Tampa U16 in Liga Elitelor

ACS Kids Tampa Brasov U16 a mai bifat un succes in Liga Elitelor. Elevii lui Ovidiu Mihai s-au impus, cu 2-0, pe propriul teren, in fata celor de la Politehnica Iasi. Cele doua reusite ale gazdelor au fost semnate de Mihaescu si Costin."Un joc reusit, in care am aratat un fotbal atractiv in multe momente. Sigur, mai sunt lucruri de pus la punct, dar suntem pe un drum bun. Trebuie sa continuam la fel si in meciurile urmatoare", a declarat Ovidiu Mihai.In etapa urmatoare, Kids Tampa are ... citeste toata stirea