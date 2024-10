Inca un pas spre grupele Ligii Campionilor

Campioana la volei masculin Corona Brasov a invins marti, in deplasare, formatia elvetiana Volley Schonenwerd, scor 3-1, in prima mansa din turul II al Ligii Campionilor. Scorul pe seturi a fost 18-25, 25-23, 25-21, 28-26.Corona a jucat la doar doua zile de cand a evoluat in Supercupa Romaniei, meci in care s-a accidentat ridicatorul Murilo, fiind indisponibil pentru disputa din Elvetia.Mansa retur va avea loc peste o saptamana, la Brasov, iar castigatoarea din dubla mansa se califica in ... citește toată știrea