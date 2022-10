Inca un succes pentru Kids Tampa Brasov in Liga Elitelor U16! Infrangeri la scor la U17 si in Liga de Tineret!

ACS Kids Tampa Brasov a mai bifat un succes in Liga Elitelor U16. Brasovenii lui Ovidiu Mihai au trecut, in deplasare, cu 4-0, de LPS Buzau. O victorie clara, muncita pentru "ursi", care au aratat ca merita un loc in play-off-ul competitiei. David Ungureanu si Horia Grideanu, ambii cu cate o "dubla", au adus victoria "alb-albastrilor"."Un meci controlat integral de echipa noastra. Am pus presiune pe adversar inca din primul minut, am avut ocazii de gol, incredere in fortele proprii si am ... citeste toata stirea