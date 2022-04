Incep playoff-ul si playout-ul in deplasare

In acest weekend se va disputa prima etapa din playoff-ul si din playout-ul Ligii a 3-a, un sistem implementat in premiera de Federatia Romana de Fotbal, un pas necesar tinand cont de numarul mic de echipe din fiecare serie.Echipele brasovene incep aceasta faza a campionatului in deplasare, atat Olimpic Cetate Rasnov in playoff, cat si SR si Kids Tampa in plaout.Rasnovenii lui Petre Lucian au 29 de puncte, ocupa locul trei si merg la Pucioasa, sambata (ora 17.00), unde se vor duela cu ... citeste toata stirea