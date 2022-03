Incep playout-ul la Timisoara, inca spera sa evite barajul

In prima etapa a playout-ului Ligii a 2-a, FC Brasov va intalni, sambata, de la ora 11.00, in deplasare, pe Ripensia Timisoara. Brasovenii sunt increzatori ca pot obtine un rezultat favorabil, mai cu seama dupa jocul bun prestat la Miercurea Ciuc, in ultima runda din sezonul regulat."Diferenta de puncte intre noi si echipa de deasupra noastra este de 10 puncte. Poate fi o diferenta considerabila, dar atata timp cat sunt 18 puncte in joc vom incerca sa ne jucam sansa pana la capat, in ideea de ... citeste toata stirea