Incepe cursa pentru salvare

FC Brasov este pregatia de cursa pentru evitarea retrogradarii, primul adversar in sezonul de primavara urmand a-i fi "Poli" Iasi.Dupa sapte saptamani de pregatire intensa, jucatorii lui Calin Moldovan pleaca increzatori in "capitala" Moldovei si spera sa aduca puncte de acolo."Toate meciurile vor fi de foc pentru noi in situatia in care suntem in clasament si va trebui sa scoatem din orice meci maximum posibil. Venim dupa o perioada lunga de 7 saptamani de pregatire. Baietii s-au pregatit ... citeste toata stirea