Federatia Romana de Handbal a anuntat tintarul noului sezon al Ligii Nationale de Handbal Feminin. Nou-promovata in primul esalon, Corona Brasov o va intalni, in prima etapa, pe Rapid, la Bucuresti. In primul meci de acasa, brasovencele vor primi vizita celor de la Stiinta Bucuresti. In continuare, fetele lui Alin Bondar vor intalni Minaur Baia Mare (deplasare), CSM Targu Jiu (acasa), CSM Bucuresti (deplasare), Gloria Buzau (acasa), Dacia Mioveni (deplasare), SCM Craiova (acasa), Dunarea Braila ... citeste toata stirea