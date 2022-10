Incepe returul! SR-Kids Tampa, duel brasovean pe Tineretului

In acest final de saptamana sunt programate meciurile etapei a 10-a din Liga a 3-a, prima din returul sezonului regulat.Runda programeaza un duel brasovean, cel dintre SR si Kids Tampa, sambata, de la ora 15.00, pe Stadionul Tineretului. "Galben-negrii" traverseaza o perioada foarte buna, fiind pe locul trei in clasament, cu 16 puncte, in timp ce "alb-albastrii" au mai pierdut din turatie dupa startul foarte bun de sezon si sunt pe sapte, cu 10 puncte. In tur, Kids Tampa s-a impus cu 3-1. ... citeste toata stirea