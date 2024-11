Incepe returul, SR - Kids Tampa pe "Tineretului"

Prima etapa din returul sezonului regulat al Ligii a 3-a va avea loc in acest weekend. SR - Kids Tampa se va juca sambata, de la ora 14.00, pe Stadionul Tineretului. "Stegarii" sunt pe locul trei in Seria a 6-a, cu 16 puncte, iar "ursii" sunt pe pozitia a opta, cu 8 puncte. In tur, echipa lui Liviu Nicolae s-a impus cu 4-1 pe "ICIM".De la aceeasi ora, un alt duel brasovean este cel dintre Ciucas Tarlungeni (locul 10, 1 punct) si Olimpic Cetate Rasnov ... citește toată știrea