Incepe Superliga!

In acest weekend va debuta in noul sezon al Superligii, editia 2024-2025. Sepsi OSK Sfantu Gheorghe va disputa prima partida oficiala din noua stagiune sambata, cu incepere de la ora 17:00, cand va primi vizita echipei Politehnica Iasi. Sepsi vine dupa o clasare pe locul cinci in campionat, iar in perioada de pregatire a disputat trei partide amicale, 1-1 cu nou promovata Unirea Slobozia, la Sfantu Gheorghe, respectiv 4-4 cu Ferencvaros si 1-3 cu Austria Viena, intr-un cantonament desfasurat de