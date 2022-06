Incertitudini mari la Dinamo, gruparea lui Badea, favorita

Dinamo a retrogradat pentru prima data in istoria clubului, iar acum viitorul echipei din Stefan cel Mare este unul pus sub semnul intrebarii. Ionel Danciulescu - foto - (45 de ani), fost jucator si oficial la Dinamo, a vorbit despre situatia echipei favorite. Acesta este de parere ca nu se va ajunge ca in cazul Stelei, Rapidului sau Universitatii Craiova.Fostul oficial al lui Dinamo spune ca nu s-a propus nicio asociere intre echipa care a retrogradat in Liga 2 si Clubul Sportiv Dinamo, dupa ... citeste toata stirea