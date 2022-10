Infirmerie plina la AC Milan

AC Milan se pregateste pentru meciul din deplasare cu Chelsea Londra, din runda a treia a grupelor UEFA Champions League. Portarul Ciprian Tatarusanu (36 de ani) -foto- este anuntat titular la AC Milan, in conditiile in care francezul Mike Maignan este accidentat.Ciprian Tatarusanu a bifat primul meci pentru AC Milan in acest sezon pe 1 octombrie, in victoria cu Empoli, scor 3-1, in etapa a opta din Serie A.Antrenorul campioanei Italiei, Stefano Pioli, are mari probleme de lot inaintea meciului ... citeste toata stirea