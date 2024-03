Infrangere cu Dinamo la baieti si victorie cu Targu Mures la fete, in penultima etapa din sezonul regulat

Echipa feminina de volei Corona Brasov s-a impus sambata, pe teren propriu, in fata echipei CSU Medicina Targu Mures, in cadrul etapei a 21-a din Divizia A1, penultima a sezonului regulat, scor 3-0 (25-23, 25-19, 25-19)."Un meci bun impotriva unei echipe cu un joc solid. Ne bucuram ca am fost in forma astazi si ca am obtinut cele trei puncte. Mergem increzatori etapa viitoare ultima din sezonul regulat la CSM Bucuresti, de unde, asa cum spuneam si data trecuta, speram sa facem un joc bun, sa ... citește toată știrea