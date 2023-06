Nationala masculina de volei a Romaniei a fost invinsa de echipa Turciei cu scorul de 3-2 (25-18, 23-25, 25-27, 25-19, 15-6), sambata, la Brasov, intr-un meci din Grupa A a Golden League.Tricolorii, care duminica trecuta se impuneau cu 3-2 in fata Turciei, in deplasare, au cedat acum in fata finalistei de anul trecut a competitiei dupa doua ore si 15 minute de joc.Meciul a fost unul cu rasturnari de scor, 1-0 pentru Turcia, 2-1 pentru Romania, 3-2 pentru Turcia.In fata a 1.100 de ... citeste toata stirea