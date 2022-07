Infrangere la Sibiu, in al doilea amical al verii

FC Brasov a pierdut cu 2-0 (1-0) al doilea meci amical al verii, in deplasare, contra nou promovatei in prima liga FC Hermannstadt. In prima repriza, brasovenii au ratat prin Lambrinoc, care a sutat bine dupa o pasa lunga a lui Burlacu, insa portarul advers a retinut. In a doua repriza "galben-negrii" au mai ratat prin Voicu, dupa o actiune personala si prin Angelov, in ultimul minut de joc, bulgarul trimitand mingea cu capul putin peste poarta.Golurile sibienilor au fost marcate de Buhacianu ... citeste toata stirea