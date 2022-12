Infrangere la trei goluri, la Gheorghieni, pentru hocheistii Coronei

ACSH Gheorgheni a invins-o pe Corona Brasov cu scorul de 3-0 (2-0, 1-0, 0-0), marti seara, pe gheata propriului patinoar. Hunor Csaszar, Nandor Fejes si Brance Orban au marcat pentru harghiteni, care se mentin, astfel, pe primul loc, atat in campionat, cat si in Erste Liga.Echipa Brasovului ocupa locul cinci in Campionatul National, respectiv locul patru in Erste Liga.In ultimele doua meciuri din acest an, Corona le va intalni pe SC Miercurea Ciuc (deplasare, 23 decembrie) si din nou pe ... citeste toata stirea