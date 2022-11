Infrangere si in fata Islandei, am cedat in ultimele trei minute

Nationala feminina de baschet a Romaniei a fost invinsa de formatia Islandei, cu scorul de 68-58 (15-15, 12-17, 19-18, 22-8), duminica seara, la Reykjavik, in Grupa C a preliminariilor Campionatului European - EuroBasket 2023.Tricolorele au controlat jocul in cea mai mare parte a timpului, dar au cedat in ultimele trei minute.Cand mai erau trei minute si 25 de secunde, scorul era egal, 58-58, insa Romania nu a mai marcat niciun punct pana la final, iar gazdele au reusit zece puncte.Ana ... citeste toata stirea