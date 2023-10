Echipele de volei ale Coronei Brasov au pierdut meciurile disputate in acest weekend in Divizia A1. Fetele pregatite de Ciprian Darnescu au inregistrat a doua infrangere din sezon, contra celor de la CSM Constanta, dupa ce au condus cu 2 la 0 la seturi, noteaza radiobrasovfm.ro. A fost 25-27, 20-25, 28-26, 25-16, 15-11 pentru constantence in duelul nou-promovatelor, brasovencele obtinand primul lor punct din acest campionat si urcand pe locul 10, iar ... citeste toata stirea