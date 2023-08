SCM Ramnicu Valcea a castigat turneul de pregatire de la Brasov, la care au mai luat parte gazdele de la Corona, Dunarea Braila si Gloria 2018 Bistrita Nasaud. Cupa Corona s-a jucat in sistem Final Four, iar in prima zi a competitiei SCM Ramnicu Valcea a castigat categoric, 43-27 cu formatia brasoveana, in timp ce Gloria 2018 Bistrita Nasaud a trecut de Dunarea Braila, scor 27-25.Trupa lui Alin Bondar a pierdut si finala mica la o diferenta mare de scor, 45-24 cu Dunarea Braila. Apoi, finala ... citeste toata stirea