Infrangeri la Timisoara pentru Kids Tampa in Liga Elitelor si Liga de Tineret

ACS Kids Tampa a pierdut, cu 2-1, in deplasare, contra celor de la Politehnica Timisoara, in etapa a 4-a a seriei Vest din Liga Elitelor U17. "Ursii" lui Liviu Negoita nu au avut o evolutie buna, fiind "taxati" de gazde, care si-au dorit mai mult cele trei puncte. Singurul gol al brasovenilor a fost marcat de Comaniciu."Am facut un joc slab, cu putine realizari. Nu am avut atitudine. Baietii trebuie sa inteleaga ca trebuie sa avem atitudine si ambitie meci de meci, nu doar o data si gata. ... citeste toata stirea