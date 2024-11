Inot: Darius Coman, campion national la 100 m bras

Darius Coman (CSM Corona Brasov) este campion national la 100 m bras. Este singurul podium obtinut de un sportiv brasovean la Campionatele Nationale de inot in bazin scurt, desfasurate sambata, in Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni.Darius are 17 ani, este nascut in 15 mai 20o7 si este nascut in Campina (Prahova).De notat ca sportiva Brigitta Vass (CSM Constanta) ... citește toată știrea