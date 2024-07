Inter Cristian, in grupa cu Viitorul Santimbru si Vointa Sibiu in grupele fazei regionale a Cupei Romaniei

Cupa Romaniei Betano a ajuns la al treilea sezon in noul format si va debuta pe 10 iulie cu meciurile din faza regionala, etapa care se va termina pe 20 iulie cu sapte finale regionale.Casa Fotbalului a gazduit miercuri tragerea la sorti a fazei regionale. Formatul competitiei prevede ca invingatoarele din fiecare judet sa lupte pentru 7 locuri care le vor duce in turul urmator. Pentru asta, reprezentantele din fiecare judet au fost impartite in grupe de cate 3, cate 2 in fiecare din cele 7 ... citește toată știrea