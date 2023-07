Start bun in editia 2023-2024 a Cupei Romaniei pentru Inter Cristian. Castigatoare a trofeului judetean, la Brasov, Inter a dispus cu 2-1, la Odorheiu Secuiesc, de AS Golimpiakosz, reprezentanta judetului Harghita. Pentru cristoloveni au marcat Manole si Mustetescu. Regulamentul Cupei prevede, in aceasta prima faza a grupelor, executarea de lovituri de departajare indiferent de scor (criteriu de departajare in caz de egalitate perfecta intre ... citeste toata stirea