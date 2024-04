Inter e campioana Italiei dupa ce s-a impus in Derby della Madonnina

Echipa italiana Inter Milano a invins luni seara, in deplasare, scor 2-0, formatia AC Milan, in Derby della Madonnina. Cu aceasta victorie Inter a devenit, matematic, campioana Italiei.Inter a deschis scorul relativ repede, in minutul 18, cand a marcat Acerbi. In continuare, Thuram a trecut pe langa majorarea scorului, in minutul 38, dar si Sommer a avut cateva interventii salvatoare in poarta oaspetilor. Thuram si-a trecut insa numele pe lista marcatorilor, imediat dupa pauza, in minutul 49. ... citește toată știrea