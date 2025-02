Internationalul Vasile Mogos a semnat pentru Universitatea Craiova

Internationalul roman Vasile Mogos (foto) s-a transferat definitiv de la CFR Cluj la echipa de fotbal Universitatea Craiova, au anuntat, luni, cele doua cluburi.Venit in Gruia in vara anului 2023, Vasile Mogos a imbracat tricoul echipei clujene in 62 de partide si a reusit sa inscrie de doua ori.Fundasul a trecut vizita medicala si va intra de astazi sub comanda antrenorului Mirel ... citește toată știrea