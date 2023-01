INTERVIU / Razvan Petrea, un viitor fundas "de fier" de la Kids Tampa U15 si U16

Liga Elitelor, cea mai importanta competitie pentru copii si juniori din tara, incearca sa scoata la lumina viitoarele talente ale fotbalului romanesc. O competitie care aduce in prim plan cele mai puternice academii de fotbal din tara, iar in fiecare an apar nume noi, care promit mult pentru viitor.Kids Tampa Brasov este singura academie din Brasov care participa an de an in Liga Elitelor. Si cum era si normal, exista remarcati si de la gruparea "alb-albastra", semn ca proiectul Kids Tampa ... citeste toata stirea