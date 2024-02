Invinsa la Targu Jiu, Corona e din nou pe loc de baraj

Corona Brasov a pierdut jocul din etapa a 17-a a Ligii Florilor, 27-24 (15-10) in deplasare la Targu Jiu.Matea Pletikosic (6), Laura Lasm (6), Bobana Klikovac (4), Fie Woller (3), Natalia Fonseca (2), Stefania Lazar (1), Azenaide Carlos (1) si Ana Maria Berbece (1) au fost marcatoarele echipei lui Iulian Stamate.O infrangere care atarna greu in lupta pentru salvarea de la retrogradare, formatia Brasovului fiind depasita in clasament chiar de adversara directa din aceasta etapa si aflandu-se, ... citește toată știrea