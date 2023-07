Ionut Radu - foto - (26 de ani) nu are viitor la Inter! Portarul roman nu intra in planurile antrenorului Simone Inzaghi (47 de ani), care nul-a inclus in lotul pentru turneul din Japonia. Ionut Radu a revenit in aceasta vara la Inter, dupa ce a fost imprumutat la Cremonese si Auxerre. Inter, ocupanta locului trei in Serie A, a inceput un turneu in Japonia (23 iulie - 1 august), important din punct de vedere comercial pentru clubul din Milano.Inter a programat si doua amicale, la Osaka si ... citeste toata stirea