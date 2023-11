Inaintea ultimelor meciuri pe care le vor disputa "tricolorii", in deplasare, cu Israel, iar apoi, pe teren propriu, cu Elvetia, Ioan Andone (63 de ani) a vorbit, in exclusivitate pentru iAM Sport, despre sansele echipei nationale de a se califica la turneul final. Romania are sanse foarte mari de a ajunge la Euro 2024. Echipa nationala urmeaza sa dispute ultimele doua meciuri din aceasta campanie de calificare la turneul final. "Tricolorii" se afla pe primul loc din grupa, cu 16 puncte dupa ... citeste toata stirea