Ion Gheorghe, prezentat oficial la Sepsi

Sepsi OSK Sfantu Gheorghe a oficializat in cursul zilei de vineri transferul lui Ion Gheorghe (22 de ani), mijlocasul lui FC Voluntari. Fotbalistul batuse palma de mai bine de o luna cu covasnenii, astfel ca n-a mai fost folosit de Liviu Ciobotariu in finala Cupei de joi seara, castigata de Sepsi cu 2-1."Va informam ca Sepsi OSK a perfectat un nou transfer, cel al mijlocasului Ion Gheorghe, care ultima oara a jucat la FC Voluntari, dar a mai evoluat in cariera si la FC Dinamo. Jucatorul, in ... citeste toata stirea