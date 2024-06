Ion Tiriac: "Am tinut mult sa readuc un turneu ATP Challenger la Brasov"

Turneul international de tenis ATP "Ion Tiriac Challenger", organizat de Fundatia Tiriac, are loc intre 30 iunie si 7 iulie 2024 la Brasov. Competitia, la care vor participa sportivi din primele 150 de locuri, ofera premii totale in valoare de 75.000 de euro. Castigatorul obtine 75 de puncte ATP si 10.200 de euro, iar finalistii - 44 puncte ATP si 6.015 euro.Intrarea liberaEvenimentul sportiv se va desfasura in incinta Bazei Sportive Olimpia. Meciurile se vor juca in aer liber, pe zgura, ... citește toată știrea