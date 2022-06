Ionel Ganea: "Sa plece toti! Nu cred ca nationala a fost vreodata atat de slaba"

Ionel Ganea anunta in FANATIK dupa meciul cu Muntenegru de la Podgorica apocalipsa fotbalului romanesc, iar fostul jucator al nationalei l-a atacat dur pe Edi Iordanescu si pe cei din FRF dupa 0-3 pe Giulesti. Ionel Ganea cere demisii in masa dupa Romania - Muntenegru 0-3: "Sa plece toti! Nu cred ca nationala a fost vreodata atat de slaba"Ionel Ganea a vorbit in exclusivitate pentru FANATIK despre situatia dramatica a echipei nationale si cere demisii de la A la Z: "Daca lumea nu se trezeste ... citeste toata stirea