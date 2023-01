Ionel Parvu este noul antrenor al SR-ului

SR Brasov s-a inteles, sambata, cu Ionel Parvu, care a fost instalat pe banca tehnica a echipei de Liga a 3-a. Noul principal al SR-ului va avea ca obiective, in aceasta primavara, accederea in playoff si calificarea in barajul de promovare. Parvu are deja cateva nume de jucatori pe care si-i doreste pentru completarea lotului."Am incredere ca voi putea sa fac o echipa foarte buna, cu care sa ne putem atinge obiectivele. De la jucatori, in primul rand imi doresc disciplina. In al doilea rand ... citeste toata stirea