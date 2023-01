Ionel Parvu este noul antrenor de la SR Brasov

Clubul SR Brasov a batut palma astazi, 7 ianuarie 2023, cu Ionel Parvu, urmand ca fostul jucator stegar sa ocupe functia de antrenor principal."Este timpul ideal sa revin in fotbalul mare" - asa si-a argumentat dl. Parvu decizia alaturarii proiectului Steagul Renaste. Obiectivele tintite de stegari in primavara anului 2023 vor fi accederea in play-off, apoi calificarea la barajul de promovare.Totodata, clubul isi va consolida lotul, antrenorul Ionel Pirvu avand deja ... citeste toata stirea