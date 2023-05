Brasoveanul Ionut Caracuda (foto) va lua parte, saptamana aceasta, la editia 2023 a Campionatului European de Culturism, ce va avea loc in localitatea spaniola Santa Susanna. Campion european anul trecut, Ionut isi doreste sa-si pastreze titlul si in 2023. Sportivul de la poalele Tampei va participa, in premiera, in 3 probe: masters, seniori si perechi."Am avut o pregatire dura, in care am aruncat *in lupta* toate cunostintele si perseverenta de a ma antrena la cel mai inalt nivel. Nu salile ... citeste toata stirea