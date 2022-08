Ionut Nedelcearu isi doreste sa revina la nationala

Ionut Nedelcearu (foto) isi doreste sa revina la nationala, dupa ce a prins transferul in Italia.Ionut Nedelcearu a retrogradat la finalul sezonului trecut alaturi de Crotone in a treia divizie din Italia, dar s-a transferat la Palermo, proaspat promovata in Serie B.Dupa ce s-a speculat pe seama unei posibile reveniri in Superliga, unde a fost dorit mai ales de FCSB, internationalul roman va fi coleg la noua sa echipa cu Mirko Pigliacelli, fostul portar al Universitatii Craiova. ... citeste toata stirea