Ionut Pantiru, fundasul de la FCSB, a fost operat pentru a treia oara la genunchi, ca urmare a unei accidentari pe care a suferit-o in urma cu aproape un an. Jucatorul "ros-albastrilor" va reveni pe teren peste cel putin 7 luni. Ionut Pantiru a trait un adevarat cosmar in ultimul an. Fundasul FCSB-ului a fost operat pentru a 3-a oara la genunchi, ... citeste toata stirea