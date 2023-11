Ionut Radu a oferit prima reactie, dupa ce a aparat poarta lui Bournemouth, in duelul cu Liverpool. Portarul roman s-a declarat dezamagit de infrangerea suferita de echipa sa, si s-a plans de asemenea de conditiile meteo in care partida s-a desfasurat. Liverpool a invins-o cu 2-1 pe Bournemouth, in Cupa Ligii Angliei. Radu a fost pentru al doilea meci la rand titular in poarta lui Bournemouth. El a analizat duelul cu Liverpool, si a declarat ca echipa sa a prestat un joc solid, insa a avut ... citeste toata stirea