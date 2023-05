Ionut Radu (foto) a fost inclus de L'Equipe in echipa ideala a etapei din Ligue 1, alaturi de Mbappe si Alexis Sanchez. Desi Auxerre a pierdut in deplasarea de la Brest, Ionut Radu a avut o evolutie fantastica. Ionut Radu a primit nota 8,5 pentru prestatia din partida cu Brest si a fost inclus in echipa etapei de cei de la L' Equipe. Ionut Radu are companie de seama in echipa ideala a etapei din Ligue 1. Iata echipa etapei: Ionut Radu - Frankowski, Gradit, Theate, Yongwa - Bourigeaud, S. Fofana ... citeste toata stirea