Ionut Radu, laudat de Mourinho

Cremonese, noua echipa a internationalilor romani Vlad Chiriches si Ionut Radu (foto), a inregistrat a doua infrangere a sezonului din Serie A, in etapa secunda.Radu si Chiriches au rezistat eroic pe Olimpico, dar tot au plecat invinsi. Portarul roman a inchis poarta in fata vedetelor lui Mourinho. Cand nu a mai facut-o, l-a ajutat bara. Ionut Radu a fost invins in cele din urma de un fundas. Smalling a inscris la un corner.Radu a mai salvat-o o data pe Cremonese in fata lui Abraham, dar ... citeste toata stirea