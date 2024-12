Ionut Radu pleaca, in sfarsit, de la Inter

Ionut Radu (27 de ani) ar urma sa plece, in sfarsit, definitiv de la Inter. Fara minut jucat in acest sezon, portarul roman a acceptat sa faca un pas inapoi pentru a prinde minute si ar urma sa ajunga in Serie B. Jurnalistul italian Marco Barzaghi scrie ca Ionut Radu a fost convins sa semneze cu Palermo, grupare din Serie B, in ianuarie. Ionut Radu a fost dorit de Palermo si in vara, cand mai multe cluburi din Serie B s-au aratat interesate sa-l transfere, inclusiv Sassuolo, care, dupa ce a ... citește toată știrea