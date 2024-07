Ionut Radu vrea sa plece definitiv de la Inter

Portarul Ionut Radu - foto - (27 de ani) a revenit in aceasta vara la Inter, dupa ce in sezonul 2023/2024 a fost imprumutat in Premier League, la Bournemouth. Dupa ce si-a incheiat imprumutul la Bournemouth, Ionut Radu a fost dorit la Como, insa mutarea a picat. Dupa ce ar fi avut contacte si cu cei de la Empoli, Ionut Radu s-a autopropus la Genoa. Dupa ce in ultimele sezoane a fost imprumutat de Inter pe la diferite formatii, Ionut Radu s-a decis acum. Portarul roman nu si-ar mai dori inca un ... citește toată știrea