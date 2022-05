Iorgulescu, un nou mandat la Liga

Gino Iorgulescu (foto) a fost reales, marti, in functia de presedinte al LPF. El este presedintele ligii din 14 noiembrie 2013 si a fost prima data reales in aceasta functie in 23 octombrie 2017, pentru un mandat mai mare, de cinci ani, in loc de patru ani.Acum, Gino Iorgulescu ar incepe un al treilea mandat, insa secretarul general al LPF, Justin Stefan, spune ca, de fapt, este primul.Intrebat daca statutul ligii, care prevede doar doua mandate pentru presedinte, a fost modificat ca sa ... citeste toata stirea