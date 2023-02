Irina Bara, doua victorii intr-o zi, atat la simplu, cat si la dublu

Jucatoarea romana de tenis Irina Bara (foto) a obtinut victorii, atat la simplu, cat si la dublu, marti, in prima runda a turneului ITF de la Grenoble (Franta), dotat cu premii de 60.000 de dolari. Bara (27 ani, 197 WTA), cap de serie numarul opt, a trecut la simplu de frantuzoaica Amandine Monnot (21 ani, 660 WTA) cu 7-6 (7/2), 6-2.In optimi, romanca va infrunta o alta frantuzoaica, pe Audrey Albie (28 ani, 229 WTA). Bara are 2-1 in meciurile directe cu Albie, pe care a ... citeste toata stirea