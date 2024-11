Irina Begu a revenit in Top 100 WTA

Irina Begu (foto) a urcat 19 locuri si ocupa pozitia 83 in clasamentul WTA dat publicitatii luni, dupa ce s-a impus la turneul de la Cali. Jucatoarea de 34 de ani a acumulat 853 de puncte.Jucatoarea romana cel mai bine clasata in topul WTA este Sorana Cirstea, care se mentine pe locul 70, cu 914 puncte. In clasamentul WTA de luni, a doua romanca este Jaqueline Cristian, care se mentine pe 73, cu 902 puncte. Anca Todoni, sfertfinalista la Cali, a urcat patru locuri si este pe 113, cu 668 ... citește toată știrea