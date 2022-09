Irina Begu s-a calificat in turul secund la US Open

Ea a invins-o dramatic, in trei seturi, pe Elise Mertens. Ocupanta locului 42 WTA este a treia reprezentanta a Romaniei in turul secund la ultimul turneu de Grand Slam al anului, alaturi de Sorana Cirstea si Gabriela Ruse. Irina Begu (foto) a eliminat-o pe Elise Mertens in trei seturi. Romanca s-a impus cu scorul de 3-6, 6-2, 6-3, la capatul unui meci ce a durat doua ore si 24 de inute de joc. Irina Begu a avut parte de un meci intens cu Elise mertnes. Belgianca de pe locul 32 WTA i-a pus mari ... citeste toata stirea