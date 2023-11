Federatia irlandeza de fotbal (FAI) a anuntat miercuri seara ca a decis sa renunte la serviciile selectionerului Stephen Kenny (foto), dupa ratarea calificarii la EURO 2024, informeaza AFP.Kenny (52 de ani), a fost numit in functie in aprilie 2020 si a condus intreaga campanie a Irlandei in vederea calificarii la Campionatul European din Germania. Insa, intr-o grupa dificila, cu Franta si Olanda, irlandezii s-au clasat pe pozitia a patra, dupa Grecia, cu doar sase puncte acumulate (2 victorii ... citeste toata stirea