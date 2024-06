Isi fac "incalzirea" pentru Jocurile Olimpice la Brasov

Echipa nationala de polo a Romaniei se pregateste intensiv pentru Jocurile Olimpice de la Paris din iulie. Sub indrumarea antrenorului Bogdan Rath, tricolorii se antreneaza in perioada 3-9 iunie in Poiana Brasov si la Bazinul Olimpic din Brasov. Printre jucatori se afla si doi sportivi cu legaturi stranse cu Brasovul: Vlad Georgescu si Nicolae Oanta, ambii fosti membri ai echipei Corona Brasov, conform Brasovstiri.ro.Dupa pregatirea de la Brasov, echipa va continua antrenamentele intre 10 si ... citește toată știrea