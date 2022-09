FC Brasov continua campania de achizitii pentru sezonul competitional 2022/2023. Incepand cu playoff-ul Cupei Romaniei si cu etapa a opta din Liga a 2-a, in galben si negru va putea evolua un nou atacant, Yanis Mbombo Lokwa.Acesta este belgian, are 28 de ani si a fost component al echipelor nationale Under 21, Under 18 si Under 17 ale tarii sale. A crescut la Standard Liege, cu care a jucat in ... citeste toata stirea