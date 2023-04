Corona Brasov isi va juca promovarea in Liga Nationala pe teren propriu. Oficialii gruparii "galben-albastre" au anuntat ca turneul in cadrul caruia se vor intalni cel mai bine clasate opt echipe cu drept de promovare din Divizia A, se va disputa la Sala Sporturilor "Dumitru Popescu Colibasi", in perioada 12-14 mai."HANDBALUL MARE SE INTOARCE LA BRASOV! O veste excelenta a ajuns la club in urma cu cateva zile. Mai intai, doar ca o posibilitate. De aceea nici nu am scris aici despre ea. Acum, ... citeste toata stirea